„A Haunting in Venice“ Hercule Poirot ermittelt in Venedig

In „A Hauntinng in Venice“ kommt der überzeugte Vernunftmensch Poirot an die Grenzen seines Verstandes und hat alle Hände voll zu tun, mortale und mystische Begebenheiten rational zu entschlüsseln. Anders als „Mord im Orientexpress“ und „Tod auf dem Nil“ kann Branagh hier nicht auf legendäre Vorlagen aus der Filmgeschichte zurückgreifen, denn dieser Christie-Roman wurde bisher nur in wenig ruhmreichen TV-Formaten adaptiert. Und so fehlt „A Haunting in Venice“ die cineastische Monumentalität der Vorgängerfilme. Stattdessen bedient sich Branagh selbstbewusst im Werkzeugkasten des Mystery-Genres, taucht die Lagunenstadt in düstere Sturm-und Gewitterstimmung und lässt die Geister der Verstorbenen aus den Gemäuern atmen.