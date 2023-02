„Bulldog“ im Atelier-Kino Starkes Debüt von Düsseldorfer Regisseur

Bei der Auswahl seines Besetzung bewies der Düsseldorfer ein gutes Gespür. „Ich wollte unbedingt mit Julius arbeiten“, gab er am Premierenabend zu. Nitschkoff, ein vielbeschäftigter Jungschauspieler, war noch mit einem anderen Projekt beschäftigt. „Wir haben die Dreharbeiten extra verschoben“, verrät sein Regisseur. Nitschkoff und seine beiden Kolleginnen sparten nicht an Lob für die gute Zusammenarbeit am Set. „Keine Selbstverständlichkeit“, wie Nitschkoff betont, der sich besonders darüber freute, dass er „so eine interessante Rolle spielen durfte. Das kommt leider nicht so oft vor.“ Lana Cooper hatte am Projekt „Bulldog“ das Thema besonders gereizt. „Nicht viele trauen sich, solche Geschichten zu erzählen.“