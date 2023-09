Lesung im FFT Flucht ins Vertraute

Auch darüber hinaus wirkt seine Kindheit in die Gegenwart nach, zum Beispiel in Gestalt von Katzen. „Es ist selten, dass man so vorbehaltlos angenommen oder abgestoßen wird", so erläuterte er den Eingangstext seiner Lesung. Platthaus hatte herausgefunden, dass Ransmayr bereits 2012 in seinem „Atlas eines ängstlichen Mannes" eine Katze ins Spiel gebracht hatte, die ihr Unwesen mit einem Vogel treibt. Der Dichter bekannte sich dazu, dass er Motive aus früheren Büchern gern erneut verwendet, da sie ihn weiter verfolgen. „Wenn ich mich in Kriegs- oder gefährdeten Gebieten umsehe", so gestand er, „finde ich bei Katzen immer Trost."