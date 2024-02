Großes Festival startet am 11. April in Düsseldorf Theater im Zeichen des Ukraine-Kriegs

Über soziale Medien knüpften sie Kontakt zu russischen Soldaten in den besetzten Gebieten. Täuschten Absichten vor mit dem Ziel, möglichst über sie zu erfahren: Persönliches, ihre Standorte, militärische Ziele. Drei Cyber-Aktivistinnen stellten sich damit in den Dienst ihres Landes, der Ukraine. Spy Girls nennen sie sich, Spionage-Frauen. Und „Spy Girls“ heißt auch das Theaterstück von Magda Szpecht, in dem die Dialoge zu Bühnentexten werden. Das ist Kunst am Rande des ethisch Vertretbaren, eine künstlerische Aktion in Zeiten des Krieges. So sieht es auch Birgit Lengers, Leiterin eines neuen, europäischen Festivals, das am Düsseldorfer Schauspielhaus vom 11. bis 17. April Theater aus und über die Ukraine zeigen wird.