Festival „Temps d’Image“ im Tanzhaus NRW Tanz den Weltschmerz

Tanz und Virtual Reality (VR) verbinden Anna-Carolin Weber und Tobias Kopka in ihrer Mixed Reality Tanz Performance „I Spy with my little Eye“, die ab 6. Januar an beiden Festivalwochenenden zu erleben ist. Hier können sich Besucher mittels VR spielerisch in Kontakt mit einem Performer begeben. Erst steuert man selbst per Controller, was der Performer sieht. Danach begibt sich der Besucher mittels VR-Brille in den digitalen Raum, den er selbst gestaltet hat. 15 Minuten dauert so eine Eins-zu-eins-Begegnung, bei der man aber auch nur Zuschauer sein kann. Eine Anmeldung ist hier empfohlen.