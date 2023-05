Festival im FFT Solidarität und Heilung

Die Re_Generation-Group setzt sich aus Studierenden, Künstler:innen und Kulturschaffenden zusammen, die im November 2022 in Kooperation mit dem FFT, mit Siegmar Zacharias und Cheers for Fears ins Leben gerufen wurde. Die Gruppe beschäftigt sich seitdem in verschiedenen Projekten mit dem Thema der Regeneration. In Diskussionsrunden, Lektüren und Arbeitsgruppen beleuchtet sie die Lebensbedingungen einer modernen Gesellschaft konfrontiert mit Klimakrise, Kapitalismus, Kolonialismus und Ausbeutung. Wie lässt sich dem ständige Krisenmodus der längst in eine allgemeine Erschöpfung geführt hat, begegnen?