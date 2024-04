Festival für den Komponisten Viktor Ullmann Letzte Werke aus dem KZ

Die Robert-Schumann-Hochschule veranstaltet nun zum 80. Todestag Ullmanns ein kleines Festival. Im Zentrum steht seine Oper „Der Kaiser von Atlantis oder Die Tod-Verweigerung“, die gemeinsam mit der Oper „Der Zar lässt sich fotografieren“ von Kurt Weill erklingt. In beiden Einaktern geht es um Macht und ihren Missbrauch. Beka Savic führt Regie, Thomas Gabrisch dirigiert den Abend, der in Kooperation mit der Deutschen Oper am Rhein durchgeführt wird. Die Premiere ist am 18. April, weitere Aufführungen gibt es am 20., 21., 23. und 27. April).