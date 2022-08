Fest im Malkasten mit Tony Cragg : Die Scherereien sind vergessen

Beim Sommerfest im Malkasten begrüßte Tony Cragg viele Künstler und versprach allen Gästen eine rosige Zukunft des Hauses mit vielen Ausstellungen.

Erst seit fünf Monaten ist Tony Cragg neuer Malkastenchef, und schon jetzt sind alle Streitereien und Eitelkeiten vergessen. Nun lud er zum festlichen Kennenlernen, und alte wie neue Mitglieder kamen in den Park. Künstler, die seit Jahrzehnten das Gelände nicht mehr betreten hatten, fanden sich ein. Es wurde ein Who is Who der Kunst, mit Ehemaligen der Akademie wie Andreas Gursky , Paloma Varga Weisz, Harald Klingelhöller, Andreas Schmitten, Pia Stadtbäumer und Leunora Salihu. Hinzu gesellten sich einige Offizielle wie die Kulturdezernentin, die Kanzlerin der Akademie, der Museumschef und der ehemalige Oberbürgermeister.

In seiner kurzen Ansprach betonte Tony Cragg das „neue Kapital in der Geschichte des Malkastens" und setzte zu einem Loblied an: „Es gibt keine vergleichbare Situation wie hier, denn von Düsseldorf sind viele Künstler in die Welt gegangen." In den nächsten Monaten müsse zwar noch manche bauliche Hürde überwunden werden, bis die neuen Räume und die Ausstellungshalle in den Appendixbauten errichtet sind, aber dann könne man sich miteinander über die Kunst freuen.