Oper im Internet : Europäischer Opern-Tourismus bei Arte

Puccini aus Brüssel, Strauss aus Helsinki, Prokofieff aus Madrid: Der deutsch-französische Fernsehsender Arte streamt prachtvolle Opern-Produktionen.

Opernfreunde wissen seit Jahren, dass sie sich die schönsten und berühmtesten Produktionen des Musiktheaters in ihr Wohnzimmer holen können. Wagners „Ring des Nibelungen“ in Patrice Chéreaus legendärer Bayreuther Regie zählt zweifellos dazu. DVDs mussten allerdings immer erst produziert werden, man lebte also mit einer gewissen Verzögerung.

Nun folgt in den kommenden Tagen ein wahrhaft prachtvoller Dreierschlag. Am 26. März überträgt der Sender Giacomo Puccinis „Il trittico“ – ein Triptychon aus den Kurzopern „Il tabarro“, „Suor Angelica“ und „Gianni Schicchi“ – dirigiert von Alain Altinoglu und inszeniert von Tobias Kratzer live aus der Brüsseler Oper La Monnaie. Kratzer wurde durch seine furiose Bayreuther „Tannhäuser“-Inszenierung vor drei Jahren auf einen Schlag weltbekannt.

Wenige Tage später, am 30. März, folgt die Liveübertragung von Christof Loys Inszenierung von Richard Strauss‘ „Salome“ aus der Finnischen Nationaloper in Helsinki. Es dirigiert der dortige Generalmusikdirektor Hannu Lintu. Und am 5. April wird Prokofieffs Oper „Der feurige Engel“ in einer Inszenierung von Calixto Bieito aus Madrid zu sehen sein.