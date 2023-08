Wiederentdeckung der feministischen Punkband Hans-A-Plast „Ach, scheiß auf Verbote“

Die Geschichte der Band beginnt, wie es fröhlicher und unbedarfter kaum sein kann. Im Jugendzentrum von Hannover-Badenstedt tritt 1978 Annette Benjamin mit ihrer Schüler-Band beim No Fun Festival. Mit dabei ist auch Hans-A-Plast, noch vierköpfig mit Sängerin Bettina Schröder, die auch das Schlagzeug spielt. Also fragt Benjamin, ob sie nicht einfach mitmachen und den Gesang übernehmen könne. Warum nicht? Aufgetreten wird dort, wohin man eingeladen wird. Zum Antifa-Festival in Berlin etwa oder in den Wuppertaler Schuppen „Börse“. Doch dazu braucht man halt Songs, und die werden daheim in Hannover aufgenommen. Ein knappes Dutzend sind es nach nur einer Woche. 1979 erscheint das Debütalbum, das nur den Bandnamen als Titel trägt, im Eigenverlag. 20.000 Mal wird es verkauft. Also werden schnell Veranstalter auf den Frauen-Punk aus Hannover aufmerksam.