Kino-Doku über Scooter Es ist nicht leicht, H. P. Baxxter zu sein

Es gibt so viel Faszinierendes in dieser Kino-Dokumentation, aber das erste, was auffällt, ist der gediegene Lebensstil, den Scooter-Frontmann H.P. Baxxter pflegt. Er residiert wie ein englischer Adliger: Vor seinem weißen Haus stehen ein Jaguar E-Type und ein Rolls-Royce-Cabrio, und drinnen sieht es aus wie in einem Gentleman-Club mit dunklen Möbeln und Tigerfell auf dem Boden. „Schlabbersachen“ sind an diesem Ort nicht erlaubt: „Jeder zieht sich an, als würde er zum Ball gehen.“