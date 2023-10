Israelische Netflix-Serie „Fauda“ Wenn Fiktion und Realität im Israel-Palästinenser-Konflikt verschwimmen

Wer sich „Fauda“ ansieht, wird in den ersten drei Staffeln der Serie anhand von fiktiven Geschichten ins Westjordanland und in den Gazastreifen geführt – jene Orte also, von denen dieser Tage die Schlagzeilen kommen. In Staffel vier ändert sich die Perspektive hingegen, die Handlung der Serie spielt dann auch in Belgien im Brüsseler Stadtteil Molenbeek und spiegelt so auch die Realität wieder. Denn Molenbeek ist bekannt dafür, dass sich dorthin viele islamistische Terroristen zurückgezogen haben.