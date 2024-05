Düsseldorfer Open-Air-Theater zur Fußball-EM feiert Premiere Eine Bühne für die Fans

Lange Zeit sah es am Premierentag nach einer Neuauflage der legendären Wasserschlacht zu Frankfurt aus. Als am 3. Juli 1974 übers Waldstadion (früher hießen die Arenen wirklich noch so) ein Wolkenbruch niederging und das WM-Spiel Deutschland gegen Polen gefährdete. Fast so wie jetzt in Düsseldorf. Nur diesmal steht Fußball als Theaterstück auf dem Spielplan – jedoch ebenso unter freiem Himmel. Den halben Tag hatte es in der Landeshauptstadt geplästert und die Theaterleute dazu getrieben, am Ende sieben Wetter-Apps zu befragen. Am Nachmittag entscheid man sich für die freundlichste – zu Recht: Pünktlich zur Premiere der Inszenierung von „Glaube, Liebe, Fußball“ vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus war es vorbei mit dem Regen.