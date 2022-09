Ausstellung zum Weltkindertag : Kinderzeichnungen zeigen Schrecken des Kriegs

Düsseldorf Die Ausstellung „Mama, ich will den Krieg nicht“ verdeutlicht, wie Kinder Krieg und Gewalt erleben. Sie ist am 18. September im Landtag zu sehen.

Am Sonntag, 18. September, lädt der Landtag NRW von 12 bis 18 Uhr zum Familienfest ein. Gefeiert wird der Weltkindertag, der am 20. September stattfindet. Aus diesem Anlass wird die Ausstellung „Mama, ich will den Krieg nicht“ mit Zeichnungen ukrainischer und polnischer Kinder gezeigt. Sie haben während der Kriege in ihren Heimatländern ihre Erlebnisse festgehalten.