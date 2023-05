Falk & Sons Die Falk-Familie kehrt zurück auf die Bühne

„Es wurde mal wieder Zeit, auf die Bühne zu gehen und unsere alten Songs zu spielen“, sagt Keyboarder Paul Falk. „Trotzdem war es gut, dass wir uns damals getrennt haben, weil jeder seinen eigenen beruflichen Weg einschlug.“ Bei ihm war es die Musik. Er ist als Komponist und Produzent erfolgreich, war voriges Jahr mit Johannes Oerding auf Tour und schreibt gerade mit am neuen Album von Howard Carpendale. Bruder Max studierte Medizin, arbeitet als Arzt am Evangelischen Krankenhaus in Düsseldorf und steht kurz vor der Verteidigung seiner Doktorarbeit. Auch die freien Stunden für das Konzert bei der Jazz Rally musste er sich erkämpfen: „Bis kurz davor bin ich im Dienst“, erzählt er. „Der Freitag ist wegen der Übergabe fürs Wochenende immer am schwierigsten.“ Die gemeinsamen Konzerte seit 2009 hätten die Familienbande verstärkt, erinnert sich der Schlagzeuger. „Daraus erwuchs eine Vertrautheit, an die wir nun anknüpfen konnten. Beim Musizieren ist es wie beim Fahrradfahren. Das sitzt im motorischen Gedächtnis und geht nie verloren.“