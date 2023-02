Debütalbum und Single „Wiedersehen“ Fabian Haupt und die Bedeutung von Jubelpop

Ein Wiedersehen plant Fabian Haupt in diesem Frühjahr. Ein Wiedersehen mit der Musik, den Bühnen und den Menschen, die sich seine Musik anhören. Haupt ist hauptberuflich Musiker, vor kurzem veröffentlichte er sein Lied „Wiedersehen“, die Single-Auskopplung seines ersten eigenen, gleichnamigen Albums. Aber eigentlich, so sagt er, hat er sein Lied so getextet, dass jeder Zuhörer seine eigene Geschichte darin hören kann.