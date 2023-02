Kunst und Lebensfreude im Tanzhaus NRW Der Tanz des Zeremonienmeisters

Wenn sich Kunst und Lebensfreude verbinden, strahlen am Ende alle, die diesen Akt erleben dürfen. Im Tanzhaus NRW speiste sich jetzt ein origineller Abend aus diesen beiden Zutaten, und am Ende dankte das Publikum nicht nur den Künstlern Frédéric Gies und DJ Fiedel für eine exzentrische Show, sondern feierte auch sich selbst. Die deutsche Erstaufführung des Stücks „Shadowboxing“ wurde in der Reihe „Raving Choreographies“ am Abschlusswochenende aufgeführt. Das gesamte Programm ist eine Hommage an die Clubkultur der 1990er Jahre und somit auch an Hedonismus, Tanzekstase und Sound. Das Glücksversprechen der Partypioniere von einst kommt anscheinend zur richtigen Zeit, denn das schöne Festival, das Dramaturg Philipp Schaus arrangiert hat, ist stark nachgefragt, mancher Abend ausverkauft.