Ewald Frie im Behrensbau Der stille Abschied vom Landleben

Zum ersten Mal war in Ewald Frie ein Sachbuchautor zu Gast in der Reihe „Geschichte(n) mit Rheinblick“ im Behrensbau. Normalerweise kommen dort Schriftsteller mit Wissenschaftlern darüber ins Gespräch, wie nah ihre fiktiven Geschichten am wirklichen Leben in Nordrhein-Westfalen sind.

Nun traf der Historiker Ewald Frie auf die Radiomoderatorin Steffi Neu. Beide eint, dass sie auf dem Land großgeworden sind: Frie als neuntes von elf Geschwistern in der Nähe von Münster, Neu am Niederrhein.