„Unser Lied für Liverpool“ Ein bisschen Hoffnung für den ESC?

Nun finden sich gleich zwei Rock-Songs im Repertoire wieder, Lonely Spring mit der 2000er Pop-Punk-Nummer „Misfit“ und die Dark-Rock-Band Lord Of The Lost mit „Blood and Glitter“. Allgemein ist das Aufgebot im Vergleich zum vergangenen Jahr diverser. Dark-Pop à la Lana del Rey kommt von der Sängerin Anica Russo mit „Once Upon a Dream“, die Folk-Pop-Nummer „Melodies of Hope“ von Patty Gurdy, Will Church mit seiner Ballade „Hold on“ und eine glatte aber tanzbare Nummer von Trong mit „Dare to be Different“ gehören ebenfalls zu den Auserwählten. Radio-Pop steuert René Miller bei; er singt „Concrete Heart“.