Zeche Zollverein : Ein Kessel Buntes in Essen

im Kokskohlenbunker Das Unesco-Welterbe der früheren Zeche Zollverein im Nordosten Essens birgt mehrere Museen und ist auch wegen seiner rostigen Industrie-Architektur einen Besuch wert. Mehrere Sonderausstellungen sind derzeit zu sehen.

Der finnische Werkzeug- und Gartengerätehersteller Fiskars hat in diesem Jahr die Auszeichnung „Red Dot: Design Team of the Year“ und damit auch mehrere Räume für die Ausstellung „Onnellisuus“ erhalten, was auf finnisch „Glück“ bedeutet. Besucher erfahren, dass das bekannte Orange der Marke ursprünglich aus Sparsamkeit in die Produkte gefunden hat: In den 1960ern fielen bei der Produktion von Kaffeetassen und elektrischen Entsaftern größere Mengen des grellen Kunststoffs als Abfall an, den der Hersteller für Scherengriffe zu recyceln wusste. All diese Produkte sind ausgestellt, auch eine Unzahl an Äxten, Hecken- und Astscheren, an deren Modellen sich die interessante Produktentwicklung und der sich über die Jahrzehnte verändernde Geschmack der Käufer und Designer abbilden. Die Fiskars-Schau ist im ersten Obergeschoss des Red-Dot-Museums, ein Rundgang lohnt auch in der Dauerausstellung – von Milchpumpen bis zum Duschkopf hat dort mit 2000 Exponaten so ziemlich jedes Produkt Einzug gehalten, das einen zweiten Blick wert ist.