Ausstellung im Museum Folkwang Diese Bilder bringen Paris zum Klingen

„Chagall, Matisse, Miró. Made in Paris“ heißt die Schau im Museum Folkwang, für das sie in Essen Höhepunkte der Pariser Druckkunst zusammengetragen haben. Dort sind Motive versammelt, die zum Kanon der Moderne gehören und deren Hintergründe und Zusammenhänge den meisten vielleicht gar nicht geläufig sind. Lieblingsmotive, Kunstposter-Hits und Eiffelturm-Folklore. In Paris gab es Ende des 19. Jahrhunderts Druckwerkstätten wie Mourlot Fréres, die in der Lage waren, große lithografische Plakate in Farbe herzustellen. Und es gab Verleger wie Ambroise Vollard, die das Potenzial dieser neuen Methode erkannten und Künstler baten, Illustrationen anzufertigen, die sich gut verkauften. So entstanden nicht nur Plakate, sondern auch sogenannte Künstlerbücher, die zumeist nicht gebunden waren, sondern sowohl durchgeblättert als auch zerpflückt werden durften: Man konnte einzelne Blätter herausnehmen und aufhängen. Das breite Publikum kam erstmals in den Genuss, Kunstwerke zu kaufen. Den „Aristide Bruant“ von Toulouse Lautrec etwa gab es für sechs Franc.