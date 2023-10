Eskapismus Ohne mich!

Titus Morris lebt nicht bloß „Off the Grid“, also jenseits der Infrastruktur etwa für Wasser und Abwasser, Flug- und Zugverkehr, was weniger Komfort bedeutet, aber auch weniger Abhängigkeit, und natürlich: Mehr Freiheit. Doch Morris – Backenbart, Latzhose, Strohhut – lebt nicht nur netzunabhängig. Wenn man so will, gibt es ihn überhaupt nicht. Er hat weder Ausweis noch Führerschein, geschweige denn Kredit- oder Treuepunktsammelkarten. Die in den USA absolut elementare Sozialversicherungsnummer habe er zurückgegeben, erzählt er. Und seine Geburtsurkunde sei einst bei einer Flut verschüttgegangen.