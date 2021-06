Die Ideale der Aufklärung sind brandaktuell : Vernunft ist nicht verhandelbar

Immanuel Kant markierte mit seinen Schriften den Beginn der modernen Philosophie. Foto: Keystone

„Was ist Aufklärung?“, fragte 1784 der deutsche Philosoph Immanuel Kant. „Wo ist sie geblieben?“, wundern sich dieser Tage nicht wenige angesichts der mangelnden Bereitschaft vieler Zeitgenossen, sich ihres Verstandes zu bedienen.

Was würde Immanuel Kant wohl sagen? Hätte der große Aufklärer Gelegenheit, von irgendwoher auf die westlichen Demokratien von heute zu blicken, deren Existenz ohne ihn und seine philosophischen Mitstreiter aus Frankreich und England im 18. Jahrhundert kaum denkbar ist, er wäre vermutlich überrascht, zumindest verwundert. „Der Gegenwart fehlt es zunehmend an Vernunft“, würde das Urteil des Vordenkers universeller Menschenrechte vermutlich in seiner mildesten Form lauten. Wobei ein solcher Mangel selbstverständlich zu jeder Zeit und an jedem Ort konstatiert werden dürfte. Aber da, wo die Ideen der Aufklärung einst ansehnliche Früchte trugen, ist er nicht so leicht entschuldbar.

Gegenwärtig sinkt die Toleranz gegenüber anderen Meinungen, und zwar in einem Maße, dass es an die Vorboten dunkler Zeiten erinnert. Millionen Menschen hängen modernen Verschwörungstheorien nach, die so abstrus sind, dass sich mittelalterliche Versionen dagegen wie Episoden aus der „Augsburger Puppenkiste“ ausnehmen. Dass sie keine mündigen Bürger wären, würden sie allerdings bestreiten.

Info Berühmter Vordenker Philosoph Immanuel Kant (1724-1804) gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der abendländischen Philosophie. 1781 veröffentlichte er sein wichtigstes Werk, „Kritik der reinen Vernunft", in dem er die vier wesentlichen Fragen stellt: Was kann ich wissen? Was soll ich tun? Was darf ich hoffen? Was ist der Mensch? Aufklärer Sein berühmter Appell „Sapere aude" (Habe Mut, dich deines Verstandes zu bedienen) machte Kant zum Vordenker der Aufklärung. Leben Kant verbrachte fast sein gesamtes Leben in Königsberg. An der dortigen Universität studierte er Philosophie, Naturwissenschaften und Mathematik; später wurde er Professor für Logik und Metaphysik. Wegen seiner rationalistischen Religionsauffassung erteilte ihm der preußische König Friedrich Wilhelm II. ein Lehr- und Publikationsverbot.

Noch nie in der langen und erfolgreichen Geschichte der Nachkriegszeit waren die Versuche so heftig, die Demokratie, jene zugegebenermaßen „schlechteste aller Regierungsformen – abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind” (Winston Churchill), zu delegitimieren. Dabei gründen alle demokratischen Werte – Respekt, Solidarität, die Suche nach Wahrheit und Gerechtigkeit – im Wesentlichen auf der Vernunft, die Kant einst als Grundlage menschlichen Handelns definierte. Diese Werte durch den eigenen Verstand als verpflichtend zu erkennen und sie nicht bloß als religiöse Gebote zu akzeptieren, war eine der wichtigsten Botschaften des Königsberger Philosophen.

Mag sein, dass die komplex gewordene Realität aktuell eine Menge Leute überfordert und sie deshalb nach simplen Erklärungen suchen oder sich gar einer politischen Sekte wie den „Querdenkern“ anschließen. Kant aber hätte dafür wohl kaum Verständnis. Den Aufklärungsmüden würde er dasselbe attestieren, was er vor mehr als 200 Jahren den Aufklärungsfernen beschied: Dass ihre Unmündigkeit „nicht am Mangel des Verstandes" liege, sondern am Mangel „der Entschließung und des Mutes, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen".

Wohlgemerkt: Zu Kants Lebzeiten waren 80 Prozent der Menschen Analphabeten, wenige Tausend studierten, das Buch stand noch am Anfang seiner Verbreitung zumindest als Massenmedium. Kants Appel richtete sich folglich an die gebildeten Stände, die Faulheit ihres Denkens, ihr Festhalten an althergebrachten Weltbildern aufzugeben. Diesen Schuh könnten sich heutzutage ruhig ein paar mehr Zeitgenossen anziehen, die über Zugang zu ungleich mehr Wissen verfügen, ihr Urteilsvermögen jedoch mit der Zahl der Apps auf ihrem Smartphone verwechseln. So oder so: Wer es heute im Kant’schen Sinne nicht wagt zu wissen, trifft eine politische Entscheidung. Vernunft ist nicht verhandelbar.

Die Unterschiede zwischen den Menschen nicht als Hindernis für ein gleichberechtigtes, gedeihliches Miteinander zu begreifen, diente den meisten Aufklärern als Leitidee bei der Suche nach einem neuen Gesellschaftsbild. Ein zäher Kampf, der trotz vieler Erfolge nicht zu Ende ist. Doch gerade versandet dieser universelle Gedanke in einem um sich greifenden Gruppen- und Stammesdenken, ein Phänomen, das unter dem Begriff „Identitätspolitik“ ausgerechnet in aufgeklärten Gesellschaften grassiert.

Hinter Identitätspolitik steht die Annahme, dass Überzeugungen und Ziele von Individuen durch die Zugehörigkeit zu bestimmten Gruppen definiert oder verstärkt werden. Dabei spielen Geschlecht, Ethnie, sexuelle Orientierung oder Behinderung eine Rolle. Selbst Nachfahre eine Minderheit zu sein, die in der Vergangenheit dominiert und diskriminiert wurde, wird in den sich selbst bestätigenden Communities allergrößte Bedeutung für die aktuelle persönliche Situation beigemessen. So hat die Frage, ob Weiße das Gedicht „The Hill We Climb“ übersetzen dürfen, mit dem die schwarze Poetin Amanda Gorman bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden im Januar berühmt geworden war, unlängst international zu der heftigen Debatte geführt. In den Niederlanden gab Marieke Lucas Rijneveld, eine preisgekrönte, weiße, nicht-binäre Übersetzerin, die sich also sowohl mit dem männlichen Geschlecht als auch mit dem weiblichen identifiziert, den Auftrag nach Kritik zurück.

Das veranschaulicht zugleich das Problem der Identitätspolitik: Anstelle des Versuchs, gesellschaftliche Unterschiede zu überwinden, werden diese zementiert. Ein Mann müsste zugleich eine Frau sein können, um ihre Befindlichkeit wirklich nachvollziehen zu können, ein Weißer ein Schwarzer, ein Heterosexueller ein Homosexueller, um Ähnliches zu bewirken. Aber das ist unmöglich.

Dabei gäbe es einen Ausweg aus der vermeintlichen Sackgasse: die Empathie, die Fähigkeit des Menschen, sich in andere hineinzuversetzen, mit ihnen zu fühlen, obwohl sie sich von ihm selbst unterscheiden. Allein: In einer auf Opfer und Täter begrenzten Sicht fehlt dieser Blick, der Kant nur zu gut vertraut war und auf den er baute. Eine solche Identität ist nichts weiter als Ausdruck der Unzufriedenheit mit sich selbst. Ein Fest für Verführer von rechts wie links, die danach trachten, jede vernunftgeleitete Diskussionskultur zu zerstören.

Der Selbstzweifel an der Erfolgsgeschichte der westlichen, aufgeklärten Zivilisation mit ihren ungemein kreativen offenen Gesellschaften, der irrationale Drang nach Reinheit und Säuberung durch „Cancel Culture“ macht auch nicht vor Kant selbst halt. Der Philosoph sei ein Rassist gewesen, lautet seit einiger Zeit der Vorwurf. Tatsächlich heißt es in seiner Vorlesung über „Physische Geographie“: „Die Menschheit ist in ihrer größten Vollkommenheit in der Race der Weißen. Die gelben Indianer haben schon ein geringeres Talent.“ Schwarze Menschen seien „weit tiefer“ angesiedelt, „und am tiefsten steht ein Theil der amerikanischen Völkerschaften“.

Das gehört unbedingt zur Wahrheit, allerdings ebenso wie die Tatsache, dass Kant diese Äußerung später als unvereinbar mit seinen Prinzipien betrachtete, sich vehement gegen den Kolonialismus aussprach und den Chinesen und Japanern zu ihrer Weisheit gratulierte, Europäer nicht in ihre Länder zu lassen. Den Versuch aber, Kants Ideale deshalb als Fassade für die wahre Ideologie privilegierter weißer Männer zu diskreditieren, rechtfertigt die Kritik keineswegs.

Sich des eigenen Verstandes zu bedienen, bleibt somit ein ziemlich aktueller Auftrag, damit uns die Freiheit, solches tun zu können, nicht irgendwann abhandenkommt. Immanuel Kant wusste, dass der Weg dorthin steinig bleiben würde. Den Grund dafür sah er in der „ungeselligen Geselligkeit des Menschen", salopp gesagt: dessen Hang, Seinesgleichen nicht sonderlich zu mögen und dennoch nicht voneinander lassen zu können. Aus diesem Gegensatz aber entspringe letztlich der Fortschritt.