Zusammenlegung der Gemeinden bis 2032 Neue Fusionsschritte im Erzbistum Köln

Es gibt einen zweiten Weg, der vom Kölner Diözesanpastoralrat in den Beratungen vorab bevorzugt wurde und nun zumindest als ein Alternativmodell angeboten werden soll. Natürlich bleibt es auch da bei den Pastoralen Einheiten, allerdings könnten diese dann etwas kleinteiliger agieren und möglicherweise lokalen Eigenarten gerechter werden. Danach sollen nur die Kirchengemeinden der bisherigen Seelsorgebereiche fusionieren. Diese größeren Pfarreien gründen dann in einen Kirchengemeindeverband einen gemeinsamen Rechtsträger. Was bleibt, ist die vorgegebene Pastorale Einheit. Was neu ist, wäre eine kleinere Struktur mit lokalen Entscheidungsgremien und damit möglicherweise die Wahrung eines stärkeren Bezugs der Menschen zu „ihrer“ Gemeinde. Diese Form stellt an die Gemeinden aber auch höhere Ansprüche: Denn umzusetzen dürfte dies nur in aktuell vitalen Gemeinden sein, die auf Dauer gewährleisten können, genügend Gläubige zu finden, die darin mitarbeiten wollen.