Krise im Erzbistum Köln : Millionenhilfe für Pfarrer soll rechtens sein

Der Kölner Erzbischof Kardinal Rainer Maria Woelki. Foto: dpa/Marius Becker

Köln Die existenzielle Notlage des Geistlichen hat laut dem Erzbistum Köln nichts mit Spielschulden zu tun. In einem internen Schreiben an den Kirchensteuerrat wird das Finanzgebaren des Erzbistums begründet.

Wie rechtmäßig waren die Zahlungen von insgesamt rund 1,15 Millionen Euro, mit denen das Kölner Erzbistum einem verschuldeten Priester half? Diese Frage stellen sich viele, und die Empörung ist groß, da zumindest die ersten fünf Tranchen in den Jahren 2015 und 2016 aus dem sogenannten Vermögen „für besondere Bedürfnisse“ – dem BB-Fonds – gezahlt wurden. Das waren 493.697,82 Euro. Aber: Aus diesem Fonds werden auch von sexuellem Missbrauch Betroffene entschädigt, nach dem neuen Anerkennungsverfahren mit maximal 50.000 Euro, in der Regel aber mit deutlich weniger Geld. Zudem wurden die Aufsichtsgremien nicht in Kenntnis gesetzt.

Das sei rechtens gewesen, heißt es nun in einem internen Schreiben an die Mitglieder des Kölner Kirchensteuer- und Wirtschaftsrates, das unserer Redaktion vorliegt. Darin erklärt der stellvertretende Hauptabteilungsleiter Martin Günnewig, dass die noch von Kardinal Joachim Meisner (1933–2017) befürwortete Zahlung als „unentgeltliche Zuwendung“ des Erzbistums an den Pfarrer erfolgt sei. Es habe keine vertragliche Regelung zwischen Pfarrer und Erzbistum sowie zwischen Erzbistum und Gläubigern gegeben. Somit habe die rechtsgeschäftliche Grundlage gefehlt, die Zahlungen genehmigen zu lassen.

Dieser Zahlungsweg sei auch deshalb gewählt worden, um Schadensersatzansprüche der Kirchengemeinden gegen das Erzbistum abzuwenden. So fürchtete man bei einer Schuldübernahme erhebliche rechtliche und finanzielle Konsequenzen für das Diözesanvermögen. Angeordnet haben die Zahlungen der damalige Generalvikar sowie die drei damaligen Hauptabteilungsleiter, wie es in dem Schreiben heißt. Der Erzbischof hat nicht allein Zugriff auf das „unselbstständige Sondervermögen“ des BB-Fonds, aus dem unter anderem auch die beiden Missbrauchsgutachten (insgesamt 1,27 Millionen) gezahlt wurden.

Ein Teil der 2020 erfolgten Steuernachzahlungen in Höhe von rund 650.000 Euro stammten dann aus dem „normalen“ Personalbudget, da es sich, wie es im Schreiben des Finanzexperten heißt, um Zahlungen „im Rahmen des Arbeitsverhältnisses“ gehandelt habe. Damit sei man den gesetzlichen Verpflichtungen nachgekommen; auch sei der Wirtschaftsplanansatz nicht überschritten worden.