Hochschuldebatte im Kölner Erzbistum spitzt sich zu Kirchensteuermittel für umstrittene Hochschule?

Der Diskussionsbedarf dürfte in der Sitzung des Kirchensteuer- und Wirtschaftsrat also groß sein. Der Erzbischof selbst relativierte inzwischen auch seine Zusage, auf Kirchensteuermittel zum Betrieb der Hochschule verzichten zu wollen. Dies habe lediglich für die KHKT-Anschubfinanzierung gegolten. Am Ende aller Debatten wird der Erzbischof nach dem Kirchenrecht seinen Willen durchsetzen können, sogar gegen sein Finanzgremium. Denn nach einer auf dem Kirchenrecht fußenden Ordnung bestimmt der Erzbischof die inhaltlichen Schwerpunkte des Etats. Kommt es bei den Beratungen nicht zu einer Einigung, müsste eine Sondersitzung einberufen, erneut verhandelt und ein Kompromiss gesucht werden. Scheitert dieser Versuch ebenfalls, könnte der Erzbischof den Rat auflösen und einen Wirtschaftsplan in Kraft setzen lassen, der seinen eigenen Schwerpunkten entspricht, also auch einer möglichen Finanzierung der KHKT. „Das wäre natürlich ein Super-GAU“, befand der Mainzer Kirchenrechtler Matthias Pulte jüngst in einem Interview mit der Katholischen Nachrichten-Agentur.