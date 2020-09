Katholische Kirche : Erzbistum Köln erwägt Verkauf von Kirchen

Köln Zum Erzbistum gehören rund 1600 Gebäude, davon allein 1200 Kirchen und Kapellen. Für viele, die nicht mehr gebraucht werden, soll eine neue Nutzung gefunden werden.

In den vergangenen Jahren waren die Kirchensteuereinnahmen kontinuierlich gestiegen: von gut 588 Millionen Euro im Jahr 2014 über 630 Millionen 2016 bis 670 Millionen Euro vor zwei Jahren. Angesichts permanent sinkender Mitgliederzahlen ist dies eine zunächst erstaunliche Entwicklung, die allein der guten Beschäftigungslage in Deutschland geschuldet ist. Für den Unterhalt der Gebäude waren zuletzt fast zehn Prozent der Einnahmen nötig.

Bereits zu Beginn der Woche hatte das Erzbistum einer einschneidende Strukturreform angekündigt. Danach sollen aus den derzeit rund 500 Pfarreien, die in 180 je von einem Pastoralteam geleiteten Seelsorgebereichen organisiert sind, in den kommenden zehn Jahren 50 bis 60 Pfarreien mit jeweils mehreren Gemeinden entstehen. Zwar sollen Laien dann künftig mehr Verantwortung übernehmen; die Pfarreileitung jedoch – gemäß der kürzlich veröffentlichten Instruktion aus dem Vatikan – soll bei einem Priester bleiben.

Deutschlands mitgliederstärkste Diözese will künftig zwischen „Gemeinde“ und „Pfarrei“ unterscheiden. Dabei soll eine Gemeinde ein Ort sein, an denen sich Menschen als christliche Gemeinschaft zusammenfinden. Diese kann sich zum Beispiel aus einer etablierten Kirchengemeinde, aus einer Jugendgruppe oder in einem Altenheim entwickeln. onntagsmessen sollen innerhalb einer Pfarrei garantiert sein, jedoch nicht in jeder Kirche. In diesem Zusammenhang schloss Generalvikar Markus Hofmann nicht aus, dass die Erzdiözese weitere Kirchen aufgeben wird. Im Erzbistum Köln leben rund 1,9 Millionen Katholiken.