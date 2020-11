Aufarbeitung des Missbrauchskandals : Erzbischof Heße lässt Amt beim ZdK ruhen

Hamburg/Köln Weil dem Hamburger Erzbischof Stefan Heße vorgworfen wird, in seiner Zeit als Personalchef im Erzbistum Köln Missbrauchsfälle vertuscht und gegen das Kirchenrecht verstoßen zu haben, lässt er sein Amt als Geistlicher Assistent des Zentralkomitees der deutschen Katholiken ruhen, bis alle Vorwürfe geklärt sind.

(kna) Der Hamburger Erzbischof Stefan Heße lässt sein Amt als Geistlicher Assistent des Zentralkomitees der deutschen Katholiken (ZdK) ruhen, bis alle Vorwürfe rund um eine mögliche Vertuschung von Missbrauch geklärt sind. Das gab er am Donnerstagabend kurz vor der Vollversammlung des höchsten repräsentativen Gremiums der katholischen Laien in Deutschland bekannt, wie die Katholische Nachrichten-Agentur (KNA) aus ZdK-Kreisen erfuhr. Im Vorfeld hatte eine Gruppe von ZdK-Mitgliedern ihn aufgefordert, sein Amt ruhen zu lassen. Heße wird an der Vollversammlung am Freitag und Samstag nicht teilnehmen.