Musical „Bethlehem“ Weihnachten kann kommen

Noch knapp drei Monate sind es bis Weihnachten. In der Essener Grugahalle leuchtete aber am Wochenende vorzeitig ein heller Stern. Musicalproduzent Dieter Falk hatte zur ersten gemeinsamen Probe seines neuen Musicals „Bethlehem“ geladen. Über 3000 Sängerinnen und Sänger sollten an einem langen Nachmittag alle 20 Songs zu einem gewaltigen Chorsound zusammenschmieden.