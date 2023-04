Debatte auf der Leipziger Buchmesse Wie Deutschland sich verhängnisvoll an das Gute gewöhnte

Was tun? Also mehr Waffen? Ja. Und mehr Wehrhaftigkeit? Auch das findet Gaucks Zustimmung. Mehr Ehrlichkeit, Probleme zu benennen? Das auf jeden Fall. Wie bei der Einwanderungsdebatte, ein heißes Eisen also, das der 83-Jährige mit der Souveränität eines ehemaligen Bundespräsidenten sich nicht scheut zu schmieden. Er erinnert an seine früheren Worte zur Einwanderung, wonach unser Herz zwar weit ist, die Möglichkeiten aber endlich seien. Gerade in Krisensituationen wie den aktuellen könnten bei vielen Menschen Gefühle der Überforderung, gar der Bedrohung schneller aufkommen, als es einer Demokratie recht sein könne. Menschen aber, die Einwanderer erst einmal als fremd empfinden, seien noch lange keine Rassisten, so Gauck. Aber warum diese Hinweise? Damit solche Diskussionen in der Mitte der Gesellschaft geführt werden, nicht aber an den Stammtischen der Republik.