IDO-Orgelfestival Musikalische Zeitreise zum Mitsingen

In der großen evangelischen Petruskirche in Unterrath wurde am Samstag das 19. Ido-Festival mit einem Konzert eröffnet, bei dem das Publikum im Mittelpunkt stand: „Singt mit uns“ lautete die Aufforderung. Schwungvoll animierte die Festivalintendantin Frederike Möller die etwa 150 Mitsingenden vom Klavier aus und stimmte die Lieder an. Der bei Ido gern gesehene Hans-André Stamm saß an der Orgel. Die beiden warfen sich die musikalischen Bälle spontan, locker und immer ein wenig improvisiert zu.