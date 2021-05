Theaterfestival : Jubiläumsausgabe der Ruhrfestspiele eröffnet

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier spricht einfühlsam über die schwere Situation der Künstler in Corona-Zeiten. Das Theaterfestival findet trotz Pandemie statt, wenn auch momentan nur digital. Zur Eröffnung gab es modernes No-Theater aus Frankreich.

Durchs gläserne Foyer geht es mit dem Blick der Kamera immer dem leuchtenden Streifen nach, die Treppen hinauf, in den leeren Zuschauerraum und auf die Bühne des Festspielhauses. Hier, wo eigentlich mit zahlreichen Gästen die Ruhrfestspiele eröffnet worden wären, steht nur ein Rednerpult. Die zwei prominentesten Redner sprechen allerdings via Bildschirm zum Publikum, das sich zu Hause versammelt hat. Das ist doppelt schade, denn es gäbe richtig etwas zu feiern: Die Ruhrfestspiele werden 75 Jahre alt.

TANZ Zeitgenössischer Tanz bildet neben Schauspiel und Lesungen einen Schwerpunkt des Festivals. Weitere Gastspiele gibt es in diesem Jahr von Anne Teresa de Keersmaeker, Dimitris Papaioannou und Marcos Morau. www.ruhrfestspiele.de

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier würdigt das Festival und findet einfühlende Worte zur Situation der Künstler. Kultur sei wie ein Lebensmittel, unverzichtbar, aber sie sei mehr, nämlich Arbeit. „Viele Künstler sind durch Corona nicht nur ausgebremst, sondern sehen sich in ihrer Existent bedroht.“ Deshalb sei die Politik gefordert, sich stärker den Künstlern zuzuwenden, vor allem den freiberuflichen, die sich in der Not mit nicht-künstlerischer Arbeit über Wasser halten und denen dadurch der Ausschluss aus der Künstlersozialkasse drohe. „Dafür fehlt nicht nur Künstlern das Verständnis.“ Kultur sei eine Grundbedingung für Demokratie.