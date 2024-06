Phil.Cologne beginnt mit Debatte über Nahost-Konflikt Zwei Freunde streiten über Palästina

Der in Israel lebende Sznaider und der in Deutschland lebende Kermani sind Freunde. Ihr Blick auf das Geschehen zwischen Juden und Arabern aber könnte kaum unterschiedlicher sein. Realist der eine, Visionär der andere, so ließen sich die Positionen zum Massaker des 7. Oktober und der brutalen Reaktion darauf zusammenfassen. „Ich will hier nicht den Miesmacher spielen“, sagte Sznaider, um dann eine sehr pessimistische Bewertung der aktuellen Lage zu formulieren. Auch nach dem aktuellen Biden-Plan sei ein Frieden in seinem Land auf Dauer unmöglich. Und überhaupt: „Frieden ist die Fortsetzung des Krieges mit anderen Mitteln.“