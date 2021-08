Internationale Ruhrtriennale : Provokantes Spiel auf den Nerven der Zuschauer

Michael Maertens spielt Roderick Usher bei der Eröffnungspremier der Ruhrtriennale 2021. Foto: Matthias Horn

Gladbeck Mit der Eröffnungspremiere „Der Untergang des Hauses Usher“ von Edgar Allen Poe in Gladbeck hat die internationale Ruhrtriennale unter der Intendanz von Barbara Frey begonnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Martin Krumbholz

Gleich in den ersten zehn Zeilen der kurzen, kaum mehr als zwanzig Seiten langen Erzählung „Der Untergang des Hauses Usher“ von Edgar Allan Poe fallen zweimal die Wörter „melancholisch“ und „Schwermut“. Unmissverständlich macht der Ich-Erzähler klar, dass es sich bei diesem Affekt keineswegs um eine süßliche, poetische Empfindung handelt, vielmehr um etwas „Unerträgliches“, um einen Schrecken, der nicht abklingen, sondern sich steigern wird. Der gespenstische Auftakt der ersten Ruhrtriennale-Inszenierung der neuen Intendantin Barbara Frey in der Gladbecker Maschinenhalle Zweckel nimmt diese Setzung kongenial auf. Ein letztes fahles Tageslicht scheint durch die hohen Fenster in die Halle zu fallen, in der zwei Pianisten an zwei Flügeln mit zunächst schrillen, dann immer tiefer werdenden Akkorden synchron die ganze Skala der Klaviatur bespielen.

Natürlich ist dies auch ein provokantes Spiel auf den Nerven der Zuschauer, die womöglich in einen ähnlichen Zustand zu bringen sind wie jener Roderick Usher, von dem uns Poes Erzähler berichtet, ein wohl noch junger Mann, der an einer „krankhaften Verfeinerung der Sinne“ leidet, wie es vielsagend heißt. Zugleich etabliert das Pianistenduo das Zwillingsmotiv, das im Grunde schon die ganze Struktur der Erzählung ausmacht: Bald wird der finstere Roderick seine todkranke Zwillingsschwester Madeline bestatten, „temporär“ zunächst, noch nicht in der Erde, aber doch im geschlossenen Sarg – wer weiß schon, ob die Gute nicht doch noch am Leben ist?

Info Festival mit vielen Schnittstellen Festival Die Ruhrtriennale lädt jedes Jahr zeitgenössische Künstlerinnen und Künstler ein, die monumentale Industriearchitektur der Metropole Ruhr zu bespielen. Das Festival der Künste verortet sich an den Schnittstellen von Musiktheater, Schauspiel, Tanz, Performance, Konzert, Literatur, Installation, Bildender Kunst sowie Diskurs und findet bis zum bis 25. September statt. Intendanz Intendantin der Ruhrtriennale 2021–2023 ist die Theaterregisseurin Barbara Frey. Von 2009 bis 2019 war die 1963 geborene Schweizerin Intendantin des Zürcher Schauspielhauses, als erste Frau in der Geschichte dieses Hauses. Zu ihren Wirkungsstätten in Deutschland zählten unter anderem Mannheim, Hamburg, Berlin und Dresden.

Zuzutrauen wäre dem Erfinder des modernen Horrorgenres eine solche Wendung ohne weiteres, wie ein Blick auf etliche andere seiner Texte zeigt; einige von ihnen hat Frey als Seitentriebe in ihren Poe-Abend eingearbeitet. Offensichtlich geht es der Regisseurin nicht so sehr um die Stringenz einer einzelnen Geschichte, als vielmehr um eine (wenn man so will: ideologische) Summe des Ganzen. Auch in der „Feeninsel“, einer anderen Erzählung, verschwindet eine weibliche Gestalt, sie sinkt in den See, und ob sie je wieder auftaucht, bleibt offen. Dem Autor Poe kommt es nicht so sehr auf eine (fadenscheinige) Handlungslogik an, als auf das letztlich „Unerklärliche“, das er unermüdlich beschwört.

Wenn dieser Autor eine „psychologische“ Erklärung für etwas anbietet, kann man fast sicher sein, dass es sich um eine diagnostische Sackgasse, wenn nicht um eine Leerformel handelt. Der Grund für Rodericks Depression liegt schwerlich bloß in der Erkrankung seiner Schwester – sondern in seiner genuinen Veranlagung. In einer der schönen Interventionen des Abends macht der Schauspieler Michael Maertens klar (er zitiert die Erzählung „Die Morde in der Rue Morgue“), dass man einem komplizierten Phänomen nicht durch Berechnungen beikomme, sondern durch „Vorstellungsvermögen“. Aber was stellt man sich vor, und was, würde Barbara Frey vielleicht ergänzen, stellen Männer sich vor?

Doch in der Halle Zweckel, die Martin Zehetgruber so kunstvoll beleuchtet hat (es gibt außer den ohnehin vorhandenen Maschinen kein „Bühnenbild“), sind wir zunächst mit der Gruppe von sechs Menschen konfrontiert, drei Frauen, drei Männern, die sich ihrerseits, eng aneinander geklammert, in schwarzer Trauerkleidung, dem „entsetzlichen“ Anblick des Hauses Usher hingeben, durch dessen Fassade sich ein symbolischer „Riss“ zieht; ein Riss, der am Ende zum Einsturz eines ohnehin ruinösen (Gedanken-)Gebäudes führen wird. Natürlich ist der Untergang des Hauses Usher sowohl buchstäblich als auch metaphorisch zu verstehen.

Die Traube oder winzige Herde von erschrockenen, fast gelähmten Personen wird Frey im Lauf des Abends auflösen und individualisieren, wie sie ja auch die Konstruktion der einzelnen Texte auflöst. Die Spieler sind großartig. Katharina Lorenz und Jan Bülow erzählen davon, wie ein Mann seiner (vermeintlich) toten Braut sämtliche Zähne ausschlägt (so muss man es wohl verstehen). Debbie Korley berichtet (auf Englisch) von der Feeninsel. Annamária Láng und Markus Scheumann imaginieren die inzestuöse gegenseitige Bindung des Geschwisterpaars, die der Ich-Erzähler vergeblich zu entschlüsseln sucht – sein Scharfsinn hilft ihm nicht weiter. Und die Musik? Barbara Frey ist von Haus aus Musikerin, bei der musikalischen Regie des Abends triumphiert der Minimalismus, auch im mystischen Gesang der meist unsichtbar bleibenden Männer des Ruhrkohle-Chors.

Die näheren Umstände des Todes von Edgar Allan Poe, der 1849 im Alter von vierzig Jahren starb, sind übrigens bis heute ungeklärt.