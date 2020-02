Lesung : Erinnerung an Hulda Pankok zum 125. Geburtstag

Düsseldorf Zwei Frauen ehren das Wirken von Hulda Pankok mit einer Gedenkveranstaltung am Samstag im Heine-Institut. Anlass ist der 125. Geburtstag der Kulturjournalistin und Verlegerin, die in Düsseldorf mit ihrem Mann, dem Maler und Grafiker Otto Pankok, viele Spuren hinterließ.

Den Anstoß zur Veranstaltung unter dem Titel „Hulda Pankok: ein Leben in Wahrhaftigkeit und Menschenliebe“ gab die Literaturwissenschaftlerin Ariane Neuhaus-Koch. Sie erschließt seit Jahren den Nachlass von Hulda Pankok und konnte für ihren Vortrag aus einem reichen Fundus an Dokumenten, Artikeln und Fotos schöpfen. Ihr zur Seite steht Elisabeth Ulrich. Die Schauspielerin und Begründerin des „Theater Überall“ liest ausgewählte Originaltexte von Hulda Pankok, die ab 1919 für den Zeitungsverlag ihres Bruders Heinrich Droste schrieb. Im „Düsseldorfer Stadtanzeiger“ und im „Mittag“ veröffentlichte sie kulturpolitische Essays und einfühlsame Künstlerporträts, etwa über den Bildhauer Wilhelm Lehmbruck, die Dichterin Else Lasker-Schüler, mit der sie befreundet war, und die Theaterintendantin Louise Dumont, die in Hulda Pankok eine „geliebte Seelenschwester“ sah.