Berliner „Heiligtum“: die Büste der Nofretete Entführte Schönheit

Nofretete ist und bleibt die Schönste! Zumindest von Berlin. Und damit das auch jedem vor Augen geführt werden kann, wird sie dort seit 100 Jahren ausgestellt. Mag sein, dass ein solches Kompliment unter Sexismusverdacht geraten kann, doch ist es bestenfalls eine Anmerkung zu dem, was Ludwig Borchardt (1863-1938) empfand, als er die 47 Zentimeter hohe, bunt bemalte Büste der ägyptischen Königin erblickte. Am 6. Dezember 1912 war das in Tell al Amarna. Borchardt war Grabungsleiter dort, und in seinem Tagebuch spricht er von einem sogenannten Duseltag. „Wir hatten das lebensvollste ägyptische Kunstwerk in den Händen“, so der Ägyptologe. Und später wird er schwärmen, dass dieses Gesicht „der Inbegriff von Ruhe und Ebenmaß“ ist. „Von vorn gesehen zeigt es völlige Spiegelgleichheit, und trotzdem wird der Beschauer nie im Zweifel sein, dass er hier nicht irgendeine konstruierte Idealbüste, sondern das stilisierte, aber trotzdem durchaus ähnliche Abbild einer ganz bestimmten Person von scharf geprägtem Äußeren vor sich hat.“