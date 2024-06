Eine unbekannte Kurzgeschichte von Frank Kafka Wer ist diese nervige kleine Frau?

Die Handlung ist schnell zusammengefasst. Es passiert: nichts. Ein Erzähler beklagt sich in einem manischen Monolog über eine kleine unzufriedene Frau. Wer aber ist sie? Schlank und flink, aber weder schön noch reich noch nett. Der Autor beschreibt sie so: „Trotzdem sie geschnürt ist, ist sie doch leicht beweglich, sie übertreibt freilich diese Beweglichkeit, gern hält sie die Hände in den Hüften und wendet den Oberkörper mit einem Wurf überraschend schnell seitlich.“