Benefizkonzert in der ausverkauften Düsseldorfer Tonhalle Anke Engelke als unterhaltsame Botschafterin

Ernst war allerdings der Anlass: Gewidmet war das Konzert notleidenden Menschen in der sogenannten Dritten Welt, diesmal unter anderem den Babys und Hebammen im westafrikanischen Sierra Leone, wo die Hebammen-Ausbildung so wichtig ist, da werdenden Mütter aus verschiedenen Gründen der Weg in ein Krankenhaus versperrt ist. Erlös und Spenden gingen an die „action medeor – Die Notapotheke der Welt“ mit Hauptsitz in Tönisvorst. Noch vor Konzertbeginn waren schon rund 35.000 Euro zusammengekommen – auch durch Spenden der Orchestermitglieder. Anke Engelke ist Botschafterin von „action medeor“ und moderierte nun schon zum dritten Mal einen Tonhallen-Abend dieser Art.