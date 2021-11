Streit um Meinungsfreiheit : Eine Komikerin macht ernst

Enissa Amani auf der Verlehiung des Deutschen Radiopreises im September 2021 in Hamburg. Foto: picture alliance / xim.gs/xim.gs

Enissa Amani hat einen AfD-Politiker beleidigt, der sich fremdenfeindlich äußerte. Dieser wurde nicht belangt, sie hingegen verurteilt. Jetzt will die Entertainerin ein Zeichen setzten: Statt zu zahlen, geht sie lieber ins Gefängnis.

„TV-Star droht Gefängnis – weil sie hetzenden AfD-Mann beleidigte“. So oder ähnlich lauten die Überschriften zu einem Fall, der in den sozialen Netzwerken gerade für steile Empörungskurven sorgt. Passiert ist Folgendes: Die Komikerin Enissa Amani hat sich mächtig über fremdenfeindliche Äußerungen eines AfD-Politikers geärgert und ihn deswegen als „elenden Rassisten“ und „Bastard“ bezeichnet. Wegen Beleidigung wurde sie daraufhin zu einer Geldstrafe in Höhe von 1800 Euro verurteilt. Die will sie aber nicht bezahlen – und zwar nicht etwa, weil sie das Urteil des Gerichts als zu hart empfindet, sondern weil sie es für ungerecht hält, dass der AfD-Mann seinerseits juristisch ungeschoren davonkommt. Ihren Protest will die 39-Jährige nun damit unterstreichen, dass sie lieber für 40 Tage ins Gefängnis geht.

Amani hat selbst ausländische Wurzeln. Die Tochter eines iranischen Literaturprofessors und einer Ärztin wurde in Teheran geboren. 1985 floh ihre Familie vor politischer Verfolgung aus dem Iran nach Frankfurt. Vor knapp zehn Jahren begann Amani, die zuvor bei mehreren Schönheitswettbewerben Preise gewonnen hatte, ihre Karriere als Stand-up-Comedian. Auftritte bei „Nightwash“ im Fernsehsender One und bei „TV Total“ machten sie bekannt. Bei Pro Sieben hatte die Entertainerin 2016 auch ihre erste Fernsehshow, für ihre Talkrunde gegen Rassismus „Die beste Instanz“ auf YouTube wurde sie im Februar dieses Jahres mit dem Grimme Online Award ausgezeichnet.

Info Erstes Soloprogramm im Jahr 2015 Karriere Enissa Amani studierte zeitweise Jura und Literatur. Sie war unter anderem Vize-Miss Westdeutschland und Miss Tourism Iran. 2015 ging sie erstmals mit einem Solo-Programm auf Deutschland-Tournee. Die Entertainerin lebt in Köln. Kritik Einmal bekannte Amani, dass sie ungern als Komikerin bezeichnet werde. Als sich die „Spiegel“-Kolumnistin Anja Rützel spöttisch darüber ausließ, verstand die Künstlerin keinen Spaß, sondern attackierte Rützel in den sozialen Medien heftig mit Hinweis auf deren Instagram-Profil. Die Folge war ein Shitstorm gegen die „Spiegel“-Autorin.

Jemand wie Enissa Amani nimmt politisch kein Blatt vor den Mund. Einer wie Andreas Winhart zeichnet sich ebenfalls nicht gerade durch Zurückhaltung aus, wenngleich seine Stoßrichtung eine gänzlich andere ist. Im bayerischen Landtagswahlkampf hatte der AfD-Politiker mit einem öffentlichen Auftritt für Empörung gesorgt. Wer nicht wolle, dass Albaner und Kosovaren künftig als mobile Pflegekräfte „nach Hause kommen und die Bude ausräumen“, solle sein Kreuz bei der AfD machen, warb der 38-Jährige in seiner Rede am 30. September 2018 in Willing bei Bad Aibling. Außerdem stellte er einen Zusammenhang zwischen Flüchtlingen und einem vermehrten Aufkommen von HIV-, Krätze- und TBC-Fällen im Landkreis her. Seine Ausführungen gipfelten in dem Satz: „Wenn mich in der Nachbarschaft ein Neger anküsst oder anhustet, dann muss ich wissen, ist er krank oder ist er nicht krank?“

Dafür gab es nicht nur Applaus. Bei der Staatsanwaltschaft Traunstein gingen mehrere Strafanzeigen gegen Winhart wegen Volksverhetzung ein. Der Beschuldigte, der von Herbst 2018 bis ins Jahr 2019 unter Beobachtung des Verfassungsschutzes stand, blieb indes straffrei. Die Staatsanwaltschaft nahm zwar zur Kenntnis, dass Winhart sich „abwertend über albanische und kosovarische Pflegekräfte sowie über schwarzafrikanische Flüchtlinge“ geäußert und es als „möglich“ bezeichnet habe, „Seenotrettungsschiffe zu versenken“, berief sich aber auf das Grundrecht der Meinungsfreiheit. In der Begründung heißt es: „Demnach genießen Äußerungen im politischen Meinungskampf besonderen Schutz. Insoweit besteht das Recht auf polemische Zuspitzung und zur bewussten Provokation.“ Es werde kein Ermittlungsverfahren gegen den Politiker eingeleitet.

An dieser Stelle hätte die nicht besonders appetitliche Geschichte ihr nicht besonders rühmliches Ende finden können. Fand sie aber nicht. Denn im März 2019 trat Amani auf den Plan und machte in den sozialen Medien auf den Vorgang aufmerksam, wobei sie den eingangs erwähnten Schmähungen Winharts auch noch die Bezeichnung „Idiot“ hinzufügte. Der so Titulierte verklagte sich daraufhin wegen Beleidigung. Mit Erfolg.

Die Höhe ihrer Geldstrafe hält Amani sogar für „vergleichsweise gering“, wie sie via Instagram betonte. Im „Stern“ stellte sie klar: „Dass ich bestraft wurde, finde ich genau richtig. Ich bin sogar sehr glücklich über das deutsche Rechtssystem, und dass man hierzulande darauf Wert legt, dass kein Mensch einen anderen beleidigen darf. Aber dass er dagegen für so eine wahnsinnig gefährliche Aussage komplett straffrei in jeder Form davonkommt, ist ein Unding. Und darauf möchte ich aufmerksam machen.“

Wie geht es weiter? Kritik kommt aus der Kollegen-Ecke: „Es bringt Follower, es bringt Aufmerksamkeit, es bringt Reichweite“ ließ Oliver Pocher vernehmen. Der Kampf werde dadurch aber nicht besser. Eine Haftstrafe anzutreten, sei gute PR, mutmaßte auch die „Zeit“ im Gespräch mit der Künstlerin. Amani versteht das Argument. Doch die Tour, die sie seit fast drei Jahren verschiebe, sei schon zu zwei Dritteln ausverkauft: „Da brauche ich ehrlich gesagt keine gute PR.“