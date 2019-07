Münster : Empörung über Missbrauchs-Predigt

Münster Ein emeritierter Pfarrer predigt über Vergebung für sexuelle Übergriffe. Eine neue Studie belegt ein anhaltendes Problem.

(kna/RP) Die Predigt eines emeritierten Pfarrers in Münster über Missbrauch und Vergebung sorgt für Aufregung. Wie das Münsteraner Internetportal „kirche-und-leben.de“ am Donnerstag berichtete, verließen rund 70 Gottesdienstteilnehmer unter Protest die Kirche. Pfarrer Ulrich Zurkuhlen habe in seiner Predigt am letzten Wochenende dafür geworben, einander vergeben zu können und die Äußerung ausdrücklich auch auf Priester bezogen, die als Täter Minderjährige sexuell missbraucht haben. Aufhänger war das Lästern zweier Frauen über ihre verstorbenen Männer, das er zufällig mitbekommen hatte. Das habe der 79-Jährige auch im Nachhinein bestätigt. Besucher des Gottesdienstes berichteten, der Pfarrer habe über einen befreundeten Priester berichtet, der als Täter beschuldigt werde. Es müsse an der Zeit sein, ihm zu vergeben. Daraufhin sei es laut geworden, und der Pfarrer habe seine Predigt nicht zu Ende geführt.