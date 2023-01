Erste Soloausstellung in der Galerie Setareh X Emil Waldes Spiel mit Räumen

Beim Rundgang 2019 trieb er seine Scherze mit den Kunstfans, denen das Herz vor Schreck stehen blieb, sobald sie ihn entdeckten. Er saß nämlich in einer Luke über dem Eingang in Raum 10, ließ die Beine baumeln, die im Laufe der Woche etwas blau wurden, und streckte ab und zu den Kopf heraus. Zwar war er mit einem Sicherheitsgurt angeschnallt und hatte eine Rettungsleiter neben sich, aber das wussten die Kunstgänger unten nicht. Sein Auftritt hoch-oben erinnerte an Bérenger, der im absurden Theater von Ionesco als „Fußgänger der Luft“ in eine zeit- und raumlose Welt entschwebt.