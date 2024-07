Weinende Sportler bei der EM Mehr Tränen als Tore

Weinen geht demnach bei 65 Prozent der Frauen in Schluchzen über, aber nur bei sechs Prozent der Männer. Weibliches Weinen wirke länger, dramatischer und herzzerreißender“ heißt es in der Untersuchung. Fast jeder zweite Mann weint sogar nie, ohne Tränen durchs Leben kommt hingegen nur jede 16. Frau. Warum das so ist, weiß bis heute freilich noch niemand. Es gibt Untersuchungen, wonach Testosteron angeblich Tränen hemmt. Bezogen auf Fußballer erscheint das als ziemlich steile These. Unstrittig ist hingegen, dass Männer im Schnitt eine geringere Lebenserwartung haben, häufiger Unfälle bauen und insgesamt grobmotorischer sind. Und dass es vorwiegend männliche Kunden sind, die das Schild mit der Aufschrift kaufen: „Echte Männer weinen nicht. Sie schälen in Gedanken Zwiebeln.“