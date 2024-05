Elke Heidenreich schreibt übers Altern Nie die Seele baumeln lassen

In dem Buch stecken viele kluge Gedanken übers Alter, garniert mit teils noch klügeren Zitaten von Denkern und Autoren. Diese Mischung macht´s, das heißt: weckt das Interesse. Wenn die ansonsten sprachsensible Elke Heidenreich am Telefon sich zur Bemerkung hinreißen lässt, dass ihr Buch gerade durch die Decke gehe, dann heißt das, dass „Altern“ schon jetzt auf Platz eins der Bestsellerlisten steht – in Deutschland, in der Schweiz, in Österreich.