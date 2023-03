Elke Heidenreich im Robert-Schumann-Saal Von einer, die auszog

Sie berichtet vom Mix der Kulturen im Frauenbadi von Zürich, vom Tierarztbesuch in Florenz, von einem unverhofft feuchtfröhlichen Abend in New York mit Nobelpreisträger Derek Walcott, den sie zufällig im Aufzug des Hotels traf, von der wilden Kraft der Kultur, wenn Wagners Ring auf begeisterte Chinesen in Schanghai trifft, und davon, wie der Papst sie einst in Rom segnete. Floros, der häufig selbst über Heidenreichs Geschichten und ihre Art, sie augenzwinkernd vorzutragen schmunzeln muss, obwohl er sie sicher in- und auswendig kennt, garniert Heidenreichs Lesung mit Filmmusiken, Schlagern, Operetten und einem Wagner-Medley, für das sich das Publikum begeistert klatschend bedankt.