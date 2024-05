Düsseldorfer Rede von Elke Heidenreich „Nichts, was uns glücklich macht, muss im Alter vorbei sein“

Die Zuhörer hat sie mit ihrem fesselnden Vortrag fest im Griff, vieles von dem, was sie sagt, wird applaudierend geteilt. Gegen Ende will sie mit Blick auf die Uhr wissen: „Soll ich etwas kürzen?“ Ein vielstimmiges „Nein“ schallt ihr entgegen. Also liest sie munter weiter, ein bisschen schneller noch als zuvor. Wenn eine das kann, dann sie. „Nichts, was uns glücklich macht, muss im Alter vorbei sein, nichts“, gibt sie uns mit auf den Weg. Erinnerungen bewahren, das ja. Aber bloß nicht in der Vergangenheit leben: „Die Gegenwart wird erträglich durch ein waches Teilnehmen.“ Beim letzten Satz springt das Publikum auf. Elke Heidenreich verbeugt sich – den Tränen nahe – und sagt: „Und jetzt geht raus und trinkt ein Glas Wein!“