„Everything Dies“ im Kunstpalast Kunstblut und vage Sinnhaftigkeit

Es ist schon dunkel, als die Performance beginnt. Im Innenhof des Kunstpalastes verteilt sich eine große Menschenmenge um das Wasserbecken. Drei Boxen sind vor dem Gebäude gegenüber aufgestellt, in einer leuchtet ein Kruzifix. Daneben brennen Kerzen, in einem Video zerbröselt Gestein. Von der Baustelle am Museum weht ein Hauch von feuchtem Mörtel. Atmosphärisch passt das zu „Everything Dies“, konzipiert von der amerikanischen Künstlerin Eliza Douglas. Einige ihrer Gemälde sind in der jüngst eröffneten Ausstellung „Tod und Teufel. Faszination des Horrors“ zu sehen. Bisher wirkte Eliza Douglas an mehreren Dauerinstallationen ihrer Lebensgefährtin Anne Imhof mit. In ihrer ersten groß angelegten Performance greift die gebürtige Amerikanerin mit minimalistischen gestischen Bewegungen auf Bilder des Horror- und Gothic-Genres zurück.