Theater-Uraufführung: Leerlauf in der Reflexionsmaschine

Köln Stefan Bachmann inszeniert Elfriede Jelineks neues Stück „Schnee Weiss (Die Erfindung der alten Leier)“ im Kölner Schauspiel.

Dass die Uraufführung nach Köln fand, ist allerdings auch folgerichtig, weil Intendant Stefan Bachmann hier schon einmal ein Indoor-Skigebiet eröffnet hat – zu seiner Übernahme von Jelineks „Winterreise“, die mit dem Sportskanonenirrsinn endet, den man den geduldigen Bergen jeden Winter antut. „Schnee Weiss“ beginnt so wie eine Fortsetzung, wenn fünf Darsteller zu den schlimmsten Après-Ski-Hits einen noch blütenweißen Abhang mehr hinunterfallen als -fahren. „Ich verkaufe meinen Körper“, dröhnt es aus den Lautsprechern, „ganz ganz billig“. Von der Vorstellung, wie angetrunkene Menschen zu solchen Textzeilen abfeiern ist es nicht mehr weit in das dunkle Herz des Textes.

Die alte Leier aus dem Stück-Untertitel ist für die Autorin die uralte Frage nach der menschlichen Moral. In ihrer wilden Phantasie, die Stefan Bachmann als Ausstattungsorgie mit Puppen- und Horrorclown-Masken, Fatsuits, Skistiefeln und Theaterblut bebildert, tauchen drastische Vergewaltigungsszenen auf, Frauen fügen sich mit offenem Schoß in ihre Rolle als allverfügbare Spielbälle im Spiel der Machtmänner. Ein doppelter Jesus steigt verzweifelt von seinem Kreuz aus Skiern – eigentlich ist er doch für die Sünden der Menschen gestorben. Ein abgetrennter Kopf erklärt auf der Kehrseite des Bühnenhügels in einer Schaugruft seinen Fetischcharakter und schimpft über die menschliche Doppelmoral: Er muss sich als Trophäe begaffen lassen, statt in Frieden zu ruhen. So wie die Skifahrerinnen sich als Heldinnen feiern lassen müssen, anstatt für sexuelle Selbstbestimmung zu kämpfen, sich als Opfer über ihre Täter zu erheben.