Düsseldorferin leitet Domspatzen : Neue Düsseldorfer Dirigentin bei den Regensburger Domspatzen

Die Düsseldorfer Kirchenmusikerin Elena Szuczies wird Leiterin der neu gegründeten Mädchenchors bei den berühmten Regensburger Domspatzen.

(w.g./kna) Die Düsseldorfer Kirchenmusikerin Elena Szuczies (28) übernimmt ab 1. September die Leitung des neuen Mädchenchors bei den Regensburger Domspatzen. Die junge Musikerin setzte sich unter gut einem Dutzend Bewerberinnen durch, wie das Chormanagement mitteilte. Die Entscheidung sei sehr einmütig gefallen, erklärte Domkapellmeister Christian Heiß. Szuczies verfüge über eine hohe musikalische Qualität und habe trotz ihres noch jungen Alters viel Erfahrung in der Arbeit mit Mädchenchören. Vor allem aber habe sie große Freude an der „beinahe historischen Aufgabe“, den neuen Mädchenchor bei den Domspatzen aufzubauen.

Szuczies studierte Katholische Kirchenmusik an der Hochschule für Musik und Tanz in Köln (Bachelor und Master). Derzeit absolviere sie noch ein Masterstudium Chordirigieren an der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf bei Professor Martin Berger, das sie Kürze abschließen werde, heißt es. Auch Orchesterleitung, Orgelliteraturspiel und Liturgisches Orgelspiel gehörten zu ihren Fächern. Praktische Erfahrung sammelte die Musikerin durch ihre Tätigkeit als Assistentin des Domkantors Oliver Sperling beim Mädchenchor am Kölner Dom.