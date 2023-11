Internet-Star El Hotzo in Düsseldorf „Das Wort Shitstorm ist gerade bei einem weißen Mann wie mir zu groß“

HOTZ Ich will gar nicht abstreiten, dass mit Satire auf Missstände aufmerksam zu machen, an sich eine gute Sache ist. Aber man sollte die Wirkung nicht überschätzen. Am Ende ist es immer noch ein Unterhaltungsformat. Ich würde mir aus verschiedenen Gründen keine Welt wünschen, in der Satiriker Politik machen.