Der Plan des Kunstberaters : Typisch Achenbach?

Meinung Düsseldorf Helge Achenbachs Pläne für einen Skulpturenpark in Kaarst sind konkret. Aber sind sie auch machbar? Oder Futter für diejenigen, die seine Ideen schlechtreden wollen.

Was die „Höhle der Löwen“ für die Wirtschaft, könnte ausgerechnet Helge Achenbach für die Kunst sein: Ein Starthelfer für Start ups. Seine Vision eines Skulpturenparks nahe der Kaarster Seen, bestückt von jungen Nachwuchskünstlern, hat schon was. Und eins muss man dem früheren Kunsthändler lassen: Er fasziniert mit seinen Ideen und kann sie und sich in Szene setzen. Selbst die Tatsache, dass er wegen Betrugs verurteilt wurde und in Haft musste, nutzt er dabei. Er spricht von Läuterung, Wiedergutmachung, gibt sich demütig und geerdet. Morgens um sechs raus, um die Schafe zu füttern, dann für die Kunst und Künstler in Not da sein. Achenbach versteht es, seine Geschichte zu erzählen und dabei vergessen zu lassen, wie er vor dem Skandal war: Ganz anders. Mancher wird ihm das übel nehmen und versuchen, schlecht zu reden, was an sich gut ist: die Idee, bereits mit Planskizzen unterlegt und wohl von namhaften Kuratoren begleitet. Zu prüfen bleibt: Was ist Vision? Was ist machbar? Was ist typisch Achenbach? Mit seinem „Park der Sinne“ hat sich der Kunstförderer buchstäblich in die Höhle des Löwen begeben. Bleibt zu hoffen, dass er nicht gefressen wird.